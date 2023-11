Robert Lewandowski to jeden z najlepszych piłkarzy w historii Polski. Sportowiec odnosi także ogromne sukcesy za granicą. Kilka lat temu dołączył do drużyny Bayernu Monachium, gdzie daje z siebie wszystko. Po każdym strzelonym golu Robert Lewandowski wykonuje charakterystyczny gest, który wśród piłkarzy nazywany jest "cieszynką". Do tej pory "Lewy" nie chciał wytłumaczyć jego znaczenia. Jednak teraz wyjawił całą prawdę!

Robert Lewandowski: co oznacza jego gest po strzeleniu gola?

Gdy Robert Lewandowski strzeli gola, krzyżuje na piersiach swoje ręce. Jako pierwsi o znaczenie tego gestu spytali go dziennikarze TVP Sport. Jednak wtedy "Lewy" nie był zbyt wylewny w wyznaniach.

Jakieś tam znaczenie jest, na pewno nie takie, o którym mogę powiedzieć. To był trochę spontan, który z pewnej sytuacji kiedyś wyniknął, ale teraz jeszcze nie jestem w stanie o tym powiedzieć - stwierdził Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski uznał, że teraz może już zdradzić sekret swojej "cieszynki". W rozmowie z "Welt am Sonntag" piłkarz objaśnił znaczenie gestu, który wykonuje po każdym strzelonym golu. Okazuje się, że za pierwszym razem zrobił to całkiem nieświadomie.

Moja żona powiedziała mi wtedy, że wygląda to tak, jakbym robił chromosom X. Potem zaszła w ciążę i pomyśleliśmy, że to pasuje, więc kontynuowałem tę celebrację - zdradził "Lewy".

Robert Lewandowski po raz pierwszy opowiedział o swoim słynnym geście

Spodziewaliście się takiej odpowiedzi?

