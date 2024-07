Kto jest najlepiej ubranym piłkarzem w reprezentacji Polski? Grzegorz Krychowiak! Choć na świecie okazuje się, że wiele osób typuje Roberta Lewandowskiego. Piłkarz wystąpił w filmiku na kanale "Łączy nas piłka", w którym dziennikarz zdradził, że Lewy jest miłośnikiem ciuchów! Co na to najlepszy polski napastnik?

Ukrywałeś się za plecami innych wylansowanych kumpli, jeśli chodzi o ciuchy, między innymi Krychowiaka, bo Jérôme Boateng powiedział, że jego pasję do ciuchów w Bayernie dzieli Alaba i... Lewandowski - stwierdził dziennikarz.

Do mody nie podchodzę jak Krycha, czyli... każdy wie jak on pochodzi. Czasem lubię się pobawić. Wiesz, garnitury te sprawy, elegancko trzeba wyglądać! Czasem dobrze ubrać. Może nie jestem tak perfekcyjny jak nasz Grzegorz Krychowiak we wszystkim aż do przesady - stwierdził Lewandowski.