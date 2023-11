W piątkowym spotkaniu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2018 Polacy przegrali z Danią z wynikiem 0:4. Dziś (w poniedziałek 4 września) kolejny mecz reprezentacji polski. Biało-czerwoni zmierzą się z Kazachstanem. Piątkowy (1 września) mecz odbył się w Kopenhadze, dzisiejsze spotkanie będzie miało miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie. Po wstydliwej porażce Polaków z Duńczykami nastroje przed meczem nie są najlepsze. Emocji po meczu z Danią nie krył również kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski po meczu nie krył, że nasza drużyna popełniła mnóstwo błędów, lecz przegraną nazwał "wypadkiem przy pracy".

Ten mecz już za nami. Już wyciągnęliśmy wnioski, zobaczyliśmy, jakie błędy popełniliśmy. Wiemy, że jesteśmy coraz lepszą drużyną, a to, co zdarzyło się w Danii to po prostu wypadek przy pracy. W poniedziałek mamy kolejny mecz i będziemy chcieli w nim od pierwszej minuty pokazać swoją piłkę. Osoby, które się teraz mądrzą, powinny mieć dla nas szacunek za to, co do tej pory zrobiliśmy. Nikt nie lubi przegrywać. Nasza ambicja na pewno jest podrażniona, nie ma co ukrywać. Ale jesteśmy wciąż na pierwszym miejscu, mamy trzy punkty przewagi, i to od nas zależy, co będzie dalej - powiedział Robert Lewandowski po meczu z Danią w rozmowie dla kanału Łączy nas piłka.