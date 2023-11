Reklama

Są problemy, które tak samo dotyczą wielkich gwiazd, jak i ich fanów. Nawet tych bardzo młodych. To internetowy hejt w mediach społecznościowych. Przy niemal 14 milionach fanów na Instagramie Robert Lewandowski spotyka się z nim bardzo często. Jak sobie z nim radzi? Czy nauczył się z tym żyć? Co mówi o młodych ludziach, którzy często padają ofiarami hejtu? Zobaczcie co powiedział nam piłkarz podczas spotkania zapowiadającego otwarcie pierwszego flagowego sklepu Huawei Warszawa w Arkadii.

Robert Lewandowski ma miliony fanów na całym świecie.