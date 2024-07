Zawsze jak ktoś mi mówił, że zostaje rodzicem, to myślałem sobie "fajnie" i się cieszyłem. Każdy czuje, jak to naprawdę jest, kiedy sam zostaje ojcem. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że jest to aż tak fantastyczne uczucie. Jeśli chodzi o "nieprzespane noce", to na razie nie mamy tego problemu - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z "Super Expressem".