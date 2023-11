Robert Lewandowski, tuż po przegranym Mundialu, podobnie jak inni polscy piłkarze, wybrał się na wakacje z całą rodziną. Nastroje kibiców jednak nie były najlepsze, dlatego wszystkim się oberwało. Niektórzy pisali, że sportowcy nie powinni chwalić się rajskimi podróżami po tym, jak ponieśli klęskę. Co na to sam Lewandowski?

Ja wstawiłem jedno zdjęcie: z rodziną. W takim okresie to rodzina daje mi siłę i jest wsparciem. Najlepiej wyjechać jak najdalej, poukładać sobie rzeczy w głowie, przemyśleć wszystko, spędzić czas z bliskimi. Ludzie przecież nie wiedzą, co my tak naprawdę myślimy, jak bardzo przeżywamy te porażki jako ambitni sportowcy, więc część z nich chce nam mówić, jak powinniśmy to robić. Nas też to dotyka. Nie widziałem wszystkich zdjęć czy postów innych piłkarzy, ale przecież nie mam wpływu na to, co wrzucają do internetu - mówi w "Przeglądzie Sportowym".