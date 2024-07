Robert Lewandowski to obecnie najlepszy polski piłkarz i jeden z tych sportowców, którzy z pewnością przejdą do historii. Gigantyczny sukces i osiągnięcia na boisku sprawiły, że Lewandowski to już nie tylko futbolista, ale i cenna marka. Robert rozpoczął niedawno współpracę z międzynarodową organizacją UNICEF. Przypomnijmy: Piękni Lewandowscy na konferencji UNICEF

Jeśli ktoś miałby wskazać przełomowy moment w karierze Lewandowskiego to z pewnością byłby to mecz z Realem Madryt sprzed roku, w którym strzelił aż cztery bramki i był to pierwszy taki przypadek w historii legendarnego klubu. Już dzisiaj natomiast Robert i jego Borussia Dortmund ponownie zmierzą się z hiszpańskim gigantem w Lidze Mistrzów. Mecz obu drużyn i postać Lewandowskiego wywołuje w stolicy Hiszpanii mnóstwo emocji - wczoraj Lewandowski znalazł się na pierwszej stronie poczytnego dziennika "AS".



Lewandowski grozi Madrytowi przed przyjazdem do Dortmundu: Miło byłoby powtórzyć te cztery bramki - brzmi nagłówek "AS".

Mamy nadzieję, że Lewandowski ponownie zapisze się na kartach historii futbolu i popisze się swoimi umiejętnościami strzeleckimi. Będziecie oglądać?

