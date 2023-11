1 z 5

Robert Lewandowski na czarnej liście Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie chce, żeby Robert Lewandowski przeszedł do Realu Madryt? Jeśli wierzyć doniesieniom hiszpańskich mediów, gwiazdor hiszpańskiej drużny, uznawany za najlepszego piłkarza świata, nie życzy sobie gry ramię w ramię z Polakiem. Portal Diario Gol napisał, że Robert Lewandowski trafił na "czarna listę" CR7. Choć ostateczną decyzję w sprawie naboru nowych piłkarzy do klubu podejmują Zinedine Zidane i Florentino Perez, to głos Cristiano Ronaldo bardzo się liczy. To właśnie Portugalczyk miał zablokować już kilka transferów innych piłkarzy do Realu Madryt.

