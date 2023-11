3 z 6

Robert Lewandowski nakazał ponoć swoim agentom zrobić wszystko, by w przyszłym roku trafił do Realu Madryt - tak przynajmniej twierdzi dziennik sportowy AS. Czy tak się stanie? Nie jest to pewne, bowiem "Królewscy" rzadko sięgają po zawodników powyżej 30. roku życia, a Robert kończy 30 lat w 2018 roku.

Teraz "The Sun" poinformował, że Josep Guardiola chciałby pozyskać do Manchesteru City Roberta Lewandowskiego. Guardiola i Lewandowski znają się od lat, bowiem to hiszpański trener sprowadził Roberta do Bayernu Monachium. Kiedy miałoby dojść do tego transferu i ewentualnej przeprowadzki Roberta z rodziną do Anglii?