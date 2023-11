2 z 7

Ania na stadionie zaprezentowała się w sportowym looku. Miała na sobie szarą dresową bluzę, jasne spodnie i oversize'ową kurtkę. Niektóre fanki pomyślały, że to kurtka od Louis Vuitton i to z szafy Roberta, ale to zły trop. Kurtka Ani pochodzi z kolekcji MISBHV i kosztuje 2 190 złotych!