Robert Lewandowski to obecnie najlepszy polski piłkarz, a do tego najskuteczniejszy napastnik Bundesligi. Przed Robertem ważne tygodnie, bowiem jego klub Bayern Monachium będzie walczył o awans do półfinału Ligi Mistrzów, a potem Robert zjawi się na zgrupowaniu polskiej reprezentacji, która zacznie eliminacje do Euro 2020. Zanim jednak to nastąpi, Robert musi utrzymać tytuł najlepszego napastnika ligi niemieckiej. W sobotę znów mu się to udało, a jego sukcesy oglądała na żywo Ania Lewandowska!

Lewandowscy świętują sukces Roberta!

W wygranym meczu z Wolfsburgiem (6:0), Robert Lewandowski strzelił dwa gole, został liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi, a jego klub został liderem w lidze. Było zatem co świętować, więc zamiast wrócić do domu po meczu, Robert zabrał swoją żonę Anię na romantyczną kolację do jednej z monachijskich restauracji. Zdjęciem z tego wieczoru para pochwaliła się w sieci.

Piękne zakończenie pełnego sukcesu dnia z moją ukochaną żoną - napisał Robert.

Fani byli zachwyceni fotką Roberta i gratulowali mu po raz kolejny pięknej żony. Wkrótce Lewandowskich czeka kolejne rozstanie, ale tym razem nie wyjeżdża Robert, a Ania. Trenerka, która jest ambasadorką Olimpiad Specjalnych już w połowie marca leci do Abu Zabi na Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. W tym czasie małą Klarą zajmie się Robert. To dla Ani ciężki moment, bo dotychczas z Klarą rozstawała się tylko raz, gdy pojechała na obóz treningowy do Zakopanego. Teraz przed nią kolejne rozstanie z córką, ale jesteśmy pewnie, że pod opieką taty Klara będzie bardzo szczęśliwa :).

Ania i Robert na kolacji

W Dzień Kobiet Ania pokazała urocze zdjęcie z Klarą oraz pochwaliła się prezentem od Roberta

Anię i Roberta czeka wkrótce rozłąka

