Robert Lewandowski był dyskryminowany w Niemczech? Czy Anię Lewandowską też gorzej traktowano?

Robert Lewandowski w najnowszym wywiadzie szczerze opowiedział o tym, czy jak był traktowany w Niemczech jako polski piłkarz. Lewandowski jest obecnie uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii polskiego futbolu, który odnosi sukcesy także na arenie międzynarodowej. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji, dzisiaj jego nazwisko jest stawiane w czołówce najlepszych sportowców świata! Ale w rozmowie z Romanem Kołtoniem zdradził, że jego życie w Niemczech nie zawsze wygląda tak pięknie, jak mogłoby się wydawać.

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, na kanale Youtube "Prawda Futbolu", pojawił się wywiad Romana Kołtonia z Robertem Lewandowskim. Jak wiadomo polski napastnik od wielu lat żyje w Niemczech i z pewnością przyzwyczaił się już do różnic kulturowych. Jednak początki były trudne. Przez negatywne stereotypy o Polakach, piłkarz niejednokrotnie na swojej drodze napotykał przeszkody.

Stereotypy i historie, jakie na nasz temat krążyły – były na wyrost moim zdaniem – ale teraz ich nie słychać. […] Zdaje sobie sprawę, ile pracy to kosztowało, nie tylko mnie, ale wielu innych piłkarzy grających w Niemczech. Na swojej drodze spotykałem sporo przeszkód. Osobiście doświadczałem tego, że jak chłopak z Polski, to zawsze było jakieś „ale” – powiedział Robert Lewandowski.

Dzięki sukcesowi Roberta Lewandowskiego znacznie zmieniła się opinia Niemców, na temat Polaków. Jak przyznaje nasz zawodnik, pracujący w Niemczech Polacy również zauważyli różnicę.

- Spotykam Polaków, którzy podchodzą i opowiadają krótkie historie z pracy, jak pomogło im to, że ja strzelam bramki. Wiadomo, że jestem na świeczniku, a oni zakłady o wyniki meczów wygrywają i zaczynają ich trochę inaczej odbierać. To jest fajne i daje powodów do dumy.