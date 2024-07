Dzisiaj wielki dzień polskiego piłkarza nr 1 - Roberta Lewandowskiego. Jego drużyna Borussia Dortmund stoczy bój o zwycięstwo w finale Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. Mimo że bukmacherzy większe szanse dają Bayernowi, to jednak mamy nadzieję, że drużyna Roberta zwycięży. Jako że nie jesteśmy serwisem sportowym a rozrywkowym, to na Waszą prośbę wybraliśmy gorrrące zdjęcia Roberta Lewandowskiego.

Jest na co popatrzeć! Kolega Polaka z drużyny, Nuri Sahin twierdzi, że "Lewy" ma najlepsze ciało w całej Borussii:

On ma po prostu niesamowite ciało. Same mięśnie. Jak przebiera się w szatni, to onieśmiela wszystkich piłkarzy - wyznaje piłkarz.