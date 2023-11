Robert Lewandowskie wcale nie taki idealny? W rozmowie z Filipem Chajzerem w "Dzień Dobry TVN" pokazał, że nie jest cyborgiem na którego przez jakiś czas się kreował, ale ma też swoje słabości - jak każdy normalny człowiek. Lewandowski w wywiadzie, który został wyemitowany w niedzielę, opowiadał m.in. o tym czy planują z Anią powiększyć rodzinę ("Nie wiem, czy będzie chłopak" Robert Lewandowski o DRUGIEJ CIĄŻY Ani!) oraz o tym z jakimi słabościami walczy.

Lubię gorzką czekoladę, minimum 70% kakao - opowiadał. - Też mam swoje słabości. Zjem kawałek i dalej nie chcę, a kiedyś potrafiłem zjeść całą tabliczkę białej czekolady - przyznał się Robert Lewandowski.

Lewandowski przestrzega diety?

Robert zachwalał przy tym Anię, że dzięki niej już nie sięga aż tak często po niezdrową białą czekoladę. Ania, zdaniem Roberta, jest mistrzem w kuchni! Kiedy ona gotuje, on w tym czasie zajmuje się Klarą.

Jak Ania gotuje, to ktoś musi zająć się małą. Ania gotuje w takim tempie, koktajl, przystawki, nie dość, że dobre, to jeszcze zdrowe i szybko podane - dodał Robert.

Cóż, każdy przecież jest człowiekiem, nawet Robert powinien pozwolić sobie czasem na cheat meal! ;)

PS. Cheat meal to posiłek, na jaki aktualnie mamy ochotę. Może to być coś słodkiego i/lub wysoce kalorycznego. Jak podaje Fabryka Siły, główną funkcją cheat meal jest odciążenie psychiczne. Dzięki niemu możemy zrelaksować się i na chwilę zapomnieć o diecie. Cheat meal, o ile jest dobrze wprowadzany do menu, daje wymierne korzyści.

Robert Lewandowski przestrzega diety. Choć czasem zdarzają mu się chwile słabości.

Ania codziennie gotuje Robertowi, dzięki niej jedzeniowych wpadek ma coraz mniej.