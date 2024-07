Robert Kozyra ostro wypowiedział się na temat muzyki tworzonej przez Ewelinę Lisowską. Dziennikarz muzyczny uważa, że utwory wykonywane przez artystkę są na bardzo niskim poziomie. Co ciekawe porównał ich jakość do piosenki "Daj mi tę noc" zespołu Bolter.

O Ewelinie Lisowskiej już kiedyś powiedziałem i nie zmieniam swojego zdania. Ona była w Mam talent, kiedy ja byłem jurorem. Wtedy wydawało mi się, że jest daleka od tandety i mainstreamu. Dziś ma jakiś tam sukces, ale to jest pop najniższego gatunku. Jej muzyka to jest jak „Daj mi tę noc” zespołu Bolter - powiedział w rozmowie z Wideoportalem.

Warto przypomnieć, że Ewelina Lisowska kilka lat temu pojawiła się w programie "Mam Talent", kiedy to jednym z jurorów był Robert Kozyra. Wówczas gwiazda zapowiadała się według dziennikarza bardzo dobrze. Teraz niestety nie jest najlepiej.

Robert Kozyra o reklamie z udziałem Eweliny Lisowskiej

Furorę w internecie i w telewizji robiła reklama Media Markt z udziałem wokalistki, do której wykorzystana została piosenka "W stronę słońca". Społeczeństwo mocno narzekało na częstotliwość puszczania tej reklamy. Po kilkunastu dniach jej emisji w internecie, pojawiły się apele o zaprzestanie puszczania tej reklamy. Ewelina z pewnością nie była zadowolona z tego faktu i trochę odbiło się to na jej wizerunku. A co na ten temat sądzi Robert Kozyra?

To akurat jej błąd, bo to jest zysk dla firmy, która ją wynajęła. Pewnie za niewielkie pieniądze. Rzeczywiście dla nich to jest zyska, ale to już była jej decyzja.

Do dziś Lisowska krytykowana jest za udział w tej kampanii. A Wy lubicie tę reklamę?

Robert Kozyra krytykuje muzykę Ewelinę Lisowską

Co na to Ewelina Lisowska?