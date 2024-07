2 z 4

Robert Janowski: „Ojciec odszedł od rodziny i nigdy nie szukał ze mną kontaktu. Kurczę, są tacy faceci. Sam mam dzieci i wydaje mi się to niepojęte. Uwielbiam być ojcem. To one – moje dzieci – dają świadectwo, jakim byłem człowiekiem. To jest nieśmiertelność. I największa duma”.

