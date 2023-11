Młodsza córka Roberta Janowskiego planuje karierę muzyczną? Prowadzący kultowy program "Jaka to melodia?" bardzo rzadko opowiada o życiu prywatnym - zwłaszcza o swoich córkach. Teraz jednak, w rozmowie z agencją Lifestyle Newseria, uchylił nieco rąbka tajemnicy. Robert Janowski przyznaje, że jego starsza córka kompletnie nie jest zainteresowana światem show-biznesu, co innego jednak w przypadku 17-letniej Toli. Okazuje się, że młodsza córka piosenkarza chciałaby w przyszłości być gwiazdą sceny muzycznej. Robert Janowski przed kamerą zdradził nawet, że miał pewną prośbę do Toli. Jaką? Posłuchajcie sami co powiedział!

Robert Janowski opowiedział o swoich córkach.