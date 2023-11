Robbie Williams wywołał skandal podczas rozpoczęcia Mundialu! O godzinie 16.30 ( czasu polskiego) w Rosji rozpoczęła się ceremonia rozpoczęcia mistrzostw świata w piłce nożnej. Podczas imprezy wystąpił brytyjski wokalista. Muzyk zaśpiewał cztery piosenki, a podczas wykonywania ostatniej, pokazał do kamery środkowy palec!

Robbie Williams pokazał środkowy palec na rozpoczęcie Mundialu!

Za nami rozpoczęcie Mundialu, którego bohaterem został Robbie Williams. Muzyk zaśpiewał swoje największe hity m.in. "Angel" czy "Let me entertain you". W trakcie wykonywania ostatniej piosenki pokazał w stronę kamery środkowy palec. Skąd taki gest? Wszyscy zastanawiają się, w czyją stronę był skierowany ten palec. Czyżby chodziło o Władimira Putina? Czy muzyk nie popiera jego polityki? Takie teorie pojawiły się od razu w sieci, ale ciężko w nie uwierzyć, bowiem muzyk świadomie zdecydował się na występ na Mundialu, więc raczej nie ma nic przeciwko polityce prezydenta Rosji. A może był to gest w stronę hejterów? Muzyk znalazł się w ogniu krytyki, po tym jak okazało się, że wystąpi w Rosji. Kontakty Wielkiej Brytanii z Rosją nie są teraz zbyt dobre. Udział muzyka w imprezie nie spodobał się brytyjskiemu finansiście, Billowi Browderowi, który ostro ocenił zachowanie Williamsa w sieci.

"Jest mnóstwo sposobów, żeby zarobić pieniądze, Robbie Williamsie, ale zaprzedanie duszy dyktatorowi nie powinno być jednym z nich. Wstyd" - napisał na swoim Twitterze przedsiębiorca.

Tak wyglądał TEN moment:

Cały występ:

Podobał Wam się jego występ?

Robbie Williams podczas Mundialu w Rosji

Muzyk dał niezłe show!

I wywołał skandal:

