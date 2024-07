1 z 13

Galerię najseksowniejszych sportowców świata można by wybrać już na samej pływalni, ale spośród zawodników innych dyscyplin sportu też są niezłe ciacha. Łączą ich dwie rzeczy: są seksowni i w ciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy mogli oglądać ich na XXXI Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Podczas Euro 2016 we Francji wszystkie Polki zachwycały się Bartkiem Kapustką czy Łukaszem Piszczkiem, ale uwierzcie nam, że na olimpiadzie w Rio również znajdziecie kilku przystojniaków ;-) My już nie możemy się doczekać relacji z zawodów! Zobaczcie naszą galerię i napiszcie czy zgadzacie się z naszym wyborem? A jeśli nie, to kogo brakuje? A gdy już nasycicie się widokiem przystojnych męskich ciał, koniecznie zajrzyjcie do naszego zestawienia najpiękniejsze polskich olimpijek Rio 2016. Zapnijcie pasy, jedziemy!