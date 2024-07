4 z 27

Angelika Cichocka

Do największych sukcesów Angeliki Cichockiej, której specjalnością są biegi na średnich dystansach należą złoty medal mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów zdobyty w tym roku w Amsterdamie, a także dwa srebrne medale halowych mistrzostw świata (bieg na 800 metrów) i Europy (bieg 1500 m.). Jak sama przyznaje ma dystans do siebie i ogromne poczucie humoru. Z uśmiechem przyjęła nawet to, gdy kiedyś przed zawodami organizatorzy powitali ją wręczając dwa piwa i dwie paczki prezerwatyw :).