Rihanna, jak kameleon zmienia swoje stylizacje, makijaże i fryzury. Od jakiegoś czasu przyzwyczajamy się do jej looku w stylu glamourowego hip hop, który czasami jest aż nazbyt przesadzony. Niemniej wciąż uważamy, że jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd na świecie.

Reklama

Zobaczcie więcej fryzur w stylu gwiazd

Reklama

Rihanna, podczas tegorocznego sylwestra postawiła na look w całkiem odmiennym stylu. Na swoim profilu na Instagramie, gwiazda zamieściła swoje zdjęcia, na których wygląda świetnie. Fryzura w stylu lat 20., diamentowe dodatki, ogromne rzęsy i przewrotnie różowa zamiast czerwona szminka stworzyły look doskonały. My chyba wolimy Rihannę w wersji bardziej kobiecej niż...gangsterskiej.