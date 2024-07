Rihanna nie ukrywa faktu, że w wolnym czasie lubi się zabawić. Dowodem na to jest jej konto na Instagramie, na którym niemal co dziennie możemy znaleźć fotki z szalonych imprez. W weekend gwiazda odwiedziła Barbados, gdzie wzięła udział w tradycyjnym świętowaniu z okazji zakończenia zbiorów. W sieci natomiast pojawiły się filmiki ilustrujące, to jak wyglądała RiRi w towarzystwie przyjaciół po całonocnym balowaniu. Jedne jest pewne - nie oszczędzała sił ;)

