To już tradycja - Rihanna co roku święta i krótkie wakacje spędza na rodzinnym Barbadosie. Ten rok był dla niej wyjątkowo pracowity z uwagą na światową trasę koncertową i nieustającą wręcz atmosferę skandalu. Wszyscy wiedzieliśmy, że Rihanna to odważna dziewczyna, ale momentami zaskakiwała nawet nas. Przypomnijmy: Wyciekło zdjęcie Rihanny uprawiającej seks na jachie (18+)

Na rajskiej wyspie gwiazda przede wszystkim odpoczywa i korzysta z uroków krajobrazu Barbadosu. Ostatnio paparazzi przyłapali ją, gdy wygrzewała się na plaży, oczywiście z drinkiem w ręku. W złotym bikini i bez makijażu Rihanna i tak nie mogła uwolnić się od żądnego kontaktu z nią tłumu. W końcu skorzystała z motorówki i szalała w wodzie. To już ostatnie chwile piosenkarki w rodzinnych stronach, bo nowy rok zamierza przywitać w Nowym Jorku w jednym z modnych klubów.

Zobaczcie Rihannę w skąpym bikini na Barbadosie: