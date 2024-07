Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 powoli zmierzają do wielkiego finału. Już za kilka dni przekonamy się kto jest potęgą w światowej piłce nożnej - o ten zaszczytny tytuł będą walczyły drużyny Niemiec i Argentyny. Dla każdej z drużyn droga do finału nie była łatwa - po drodze musieli pokonać naprawdę silnych przeciwników. Najwięcej emocji wzbudził mecz Brazylii z Niemcami w którym gospodarze mistrzostw ulegli aż 1:7. Przypomnijmy: Brazylia przegrała z Niemcami 1:7. Nekrolog dla gospodarza na okładce gazety

Mecz, a zwłaszcza jego wynik jest komentowany w mediach do dziś. Również Rihanna, która aktywnie angażuje się we wsparcie niektórych drużyn na Mundialu zdecydowała się zamieścić kontrowersyjny wpis na swoim Twitterze. Wywołał on burzę podobną do tej związanej z meczem. Chwilę później wpis został usunięty, ale jeden z zagranicznych portali zdążył go zapisać. Piosenkarka nawiązała do skandalu sprzed lat, którego była główną bohaterką.



Niemcy biją Brazylię mocniej niż Chris mnie. - czytamy.

Treść wpisu związana jest z wydarzeniami z 2009 roku, kiedy ówczesny i teraźniejszy partner wokalistki, Chris Brown dotkliwie ją pobił. Sprawa wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy oboje nie zjawili się na rozdaniu nagród Grammy. Barbadoska trafiła do szpitala, a jej kochanek do aresztu. W czwartą rocznicę wydarzeń, doszło do ich zaręczyn.

Przesadziła?

