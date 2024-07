Rihanna, w bardzo odważnym teledysku do piosenki „We found love”, wystylizowana jest na styl brytyjskich ulic z lat 80. Jasny dżins, naszywki, postrzępione spodnie, czerwona krata i glany to typowe dla tego okresu elementy garderoby.

W jednej ze scen artystka tańczy na stole w sukience łudząco przypominającej tą z kultowego filmu z Julią Roberts „Pretty Woman”. Dwie dekady temu, ten fason był supermodny, czy dzięki Rihannie znów stanie się modny?



Jak myślisz?



jm





