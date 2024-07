Współpraca z najlepszymi Rihannie zawsze wychodziła na dobre. Duety pozwalały jej na zdobywanie wyższych szczytów niż solowe poczynania. Ostatnio piosenkarka została zaproszona do współpracy z legendarnym zespołem Coldplay.



Głosu uroczej Barbadoski będziemy mogli posłuchać na najnowszej płycie zespołu "Mylo Xyloto". Rihanna wcieli się w "chińską księżniczkę" w piosence o takim właśnie tytule ("Princess of China"). Za kulisami mówi się, że utwór będzie singlem promującym wydanie. Jeśli tak się stanie to kariera Rihanny pewnie znów przeżyje renesans jak za czasów "Umbrelli".



Premiera piątego studyjnego krążka Coldplay planowana jest na 24. października. Ostatnia płyta zespołu nosi nazwę "Viva la Vida" i pochodzi z 2008 roku.



Jesteście ciekawi co tym razem zaprezentuje RiRi?



