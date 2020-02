Rezygnuje z występów w Polsce? Ewa Farna zdradza, jaka jest prawda!

Ewa Farna zawiesza karierę w Polsce? Przez dwa miesiące nie zagrała żadnego koncertu w naszym kraju. Tyle wystarczyło, by pojawiły się spekulacje, że Ewa Farna chce się teraz skupić na rodzinie, a nie na karierze. Podobno gwiazda walczy też o idealną figurę i odniosła na tym polu widoczny sukces, o czym mają świadczyć ostatnie zdjęcia, które Ewa wrzuciła do sieci. Wokalistka wygląda na nich nie tylko na bardzo szczęśliwą, ale i na zdecydowanie szczuplejszą! Od narodzin synka Artura minęło dziewięć miesięcy. Czyżby Farna zdecydowała się przejść na restrykcyjną dietę? W rozmowie z "Party" artystka zdradziła, co się zmieniło w jej życiu!

Dajcie mi już spokój z tą dietą! To, czy mam pięć kilogramów więcej, czy mniej, to tylko kwestia lepszych lub gorszych zdjęć, a nie godzin spędzonych na siłowni – śmieje się Ewa.

Zapewnia też, że nie rezygnuje z kariery w Polsce i nigdy nie miała takich planów. Choć dla Ewy liczy się przede wszystkim rodzina i synek Artur, z którym nie lubi się rozstawać, to nie wyobraża sobie przerwy w karierze zawodowej. Pierwszy biletowany koncert Farna zagra w Poznaniu już 8 marca, a 14 wystąpi na gali rozdania Fryderyków w Katowicach. Fani artystki mogą być pewni, że ich idolka, jak zawsze, pojawi się na scenie pełna energii!

I w życiu, i na scenie wszystko robię na własnych warunkach. Mam swoje priorytety i dobrze na tym wychodzę - mówi "Party" Ewa.

