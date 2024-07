Nikt nie ma złudzeń, że zdjęcia pochodzące z kampanii reklamowych czy sesji do magazynów są poddawane mocnemu retuszowi. Nadzieję na zobaczenie gwiazd bez zbędnej obróbki, a jedynie z kolorowymi filtrami, daje Instagram, na którym (teoretycznie) publikuje się zdjęcia prosto z telefonu. Nic bardziej mylnego - celebrytki szybko opatentowały sposób na to, aby również tam pomóc sobie Photoshopem. Przypomnijmy: Kardashianka nieźle się wkurzyła. Fani posądzili ją o retuszowanie fotek

Zdecydowanie królową trudnych do wychwycenia poprawek jest Beyonce, która na każdym zdjęciu chce prezentować się perfekcyjnie i bez zarzutu. Ma jednak najwyraźniej pewne obiekcje co do doskonałości swojego ciała, bo już raz została na tym przyłapana i od tej pory wszyscy uważnie obserwują jej zdjęcia.

Teraz jednak Beyonce znów postanowiła nieco się podrasować - na jednej z fotek zaokrągliła sobie pupę, wyszczupliła talię oraz łydki. Zmiany są bardzo subtelne, ale wprawne oko osób korzystających z Photoshopa wyłapie je bez problemu - widać wykorzystanie narzędzia "Liquify", które pomaga modelować sylwetkę, zagina jednak inne elementy zdjęcia, takie jak np. framugi drzwi.

Rzeczywiście ma co poprawiać?

