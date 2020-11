Na Reserved zaczął Black Friday 2020 wcześniej! Hitowe pluszowe futerko kupicie od 99 złotych

Pluszowe futerko to jeden z największych hitów jesieni i zimy 2020. Krótka kurtka lub płaszcz sprawdzą się idealnie podczas temperatur sięgających zera stopni Celsjusza. W sieciówkach takich jak H&M, Zara, Mohito, Sinsay czy wiele innych możesz znaleźć futerko "misia" w zaskakująco niskich cenach. Na Instagramie takie "misie" są jednym z największych hitów - co druga influencerka ma je w swojej szafie. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, byś w tym roku ty też się na nie skusiła. Przejrzeliśmy hitowe modele futerek w sieciówce Reserved, która postanowiła jeszcze przed Black Friday przecenić wiele modeli kurtek i płaszczów, w tym właśnie hitowe futerka. Oto kilka z największych perełek, które skradły nasze serca.

Zobacz także: Black Friday 2020. Zara zaczęła wyprzedaż już teraz! Wszystko przecenione o 60 procent

Futerka "miś" z Reserved od 99 złotych

Krótka pluszowa kurtka w Reserved kosztuje obecnie 99,99 zł (wcześniej 159,99 zł). Krótka kurtka o swobodnym fasonie, uszyta ze sztucznego futra, ze ściągaczami, które ochronią przed wiatrem, to jedna z najtańszych i najlepszych propozycji z Reserved!

Jasnobeżowe sztuczne futro z Reserved za 399 złotych też skradło nasze serce - aby kupić je taniej o 25 procent, wpisz kod: -25%: RESERVED25PL.

Dla przykładu jedno z najpiękniejszych futerek, jakie udało nam się znaleźć w sieciówkach, to właśnie ten zielony model z Reserved za 139,99 zł (wcześniej 199,99 zł). Cena jest bardzo okazyjna!

Skusisz się na takie futerko w tym sezonie? My zdecydowanie do tego zachęcamy. Dlaczego? Jest ultra ciepłe i ultra modne! Możecie zestawiać je z waszymi ulubionymi mom jeans i botkami na masywnej platformie lub nawet z kwiecistą sukienką, by uzyskać pożądany w tym sezonie efekt boho. Możliwości jest wiele!