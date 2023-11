Już za kilka miesięcy ruszy kolejna edycja hitowego programu "Taniec z Gwiazdami". Władze Polsatu jakiś czas temu zapowiedziały, że pierwszy odcinek dziesiątej edycji tanecznego show będziemy mogli zobaczyć we wrześniu. Stacja nie zdradziła jeszcze, które gwiazdy będą walczyć o Kryształową Kulę, ale w mediach już pojawią się pierwsze doniesienia dotyczące uczestników "TzG". Według najnowszych informacji "Faktu" w programie wystąpi Reni Jusis!

Media już od jakiegoś czasu plotkują, że w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpią m.in. Monika Miller (wnuczka Leszka Millera), oraz córka Adama Małysza, Karolina. Kto jeszcze pojawi się w programie Polsatu? Według doniesień "Faktu" swoimi umiejętnościami tanecznymi pochwali się Reni Jusis! Dziennik informuje, że producenci już kilka razy zapraszali wokalistkę do "TzG", ale za każdym razem odmawiała. Teraz jednak zmieniła zdanie! Dlaczego?

(...) uznała, że dzięki programowi może fajnie spędzić czas, a do tego nauczy się tańczyć. A co najważniejsze zajęta treningami nie będzie miała czasu na rozmyślanie o rozpadzie swojego małżeństwa. Więc widzi same plusy- zdradza źródło "Faktu".