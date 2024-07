Z końcem lata Reni Jusis podzieliła się radosną informacją o ciąży. Od czterech miesięcy ekomama jest w stanie błogosławionym i już nadchodzącej wiosny urodzi drugą pociechę. Ojcem dziecka jest mąż piosenkarki, Tomek Makowiecki, z którym mają dwuletniego synka Teofila.



Reni pojawiła się wczoraj na premierze kalendarza "Dżentelmeni 2012". Artystka promieniowała szczęściem i z chęcią pozowała do zdjęć. Ubrana na czarno, w luźny sweterek, rajstopy, buty na (co ważne) niskim obcasie i skórzaną kurtkę, nie dość, że wyglądała modnie to jeszcze seksownie. I niech ktoś powie, że ciąża jej nie służy.



To pierwszy raz kiedy Jusis pochwaliła się tak wyraźnie zarysowanym ciążowym brzuszkiem. Gratulujemy.

