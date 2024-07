Ostatnio informowaliśmy was, że Renata Kurczab z trzeciej edycji "Top Model" wyjechała na kontrakt do Dubaju i odnośni tam same sukcesy. Nie dość, że wystąpiła w kilku sesjach modowych dla tamtejszych ekskluzywnych magazynów, to jeszcze podpisała kontrakt z Diorem.

Reklama

Dziś na Facebooku agencji D'Vision, która zajmuje się modelką, pojawiło się pierwsze zdjęcie zza kulis projektu dla wielkiego domu mody. Widzimy na nim, jak Renata w subtelnym makijażu i z zaczesanymi włosami jest w pełni gotowa do wzięcia udziału w sesji beauty prezentującej drogą biżuterię wysadzaną diamentami.

Jesteśmy bardzo ciekawi efektów finalnych zdjęć. Z pewnością będzie na bogato, a subtelna uroda Renaty idealnie prezentowała będzie modne błyskotki.

Zobacz: Faworytka jurorów "Top Model 3" w pięknej sesji: Wygląda jak Lana Del Rey

Zobacz także

Reklama

Renata w hiszpańskim magazynie "Telva":