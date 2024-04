Filip Chajzer pojawił się gościnnie w programie "Nasz Nowy Dom" i opowiedział podczas spotkania z uczniami o tragedii, jaka go spotkała. Filip Chajzer w poruszających słowach przypomniał tragiczny wypadek samochodowy, w którym zginął jego syn i nie ukrywa, że nawet w tak trudnym momencie życia spotkał go hejt. Padły mocne słowa...

Filip Chajzer w mocnym wyznaniu o synu w "Nasz Nowy Dom"

W szkole Kuby, którego rodzina wzięła udział w programie "Nasz Nowy Dom" zjawił się dziennikarz, Filip Chajzer. Był gwiazdor TVN opowiedział o osobistych doświadczeniach życiowych, które będą cenną lekcją dla młodego pokolenia.

Filip Chajzer podzielił się swoją osobistą historią. A wszystko po to, żeby pomóc zrozumieć młodzieży, jak wiele cierpienia może przysporzyć hejt w szkole i w internecie.

Podczas spotkania w szkole Filip Chajzer uświadomił uczniów, że on sam miał do czynienia z hejtem i wydarzyło się to w najgorszym momencie jego życia:

Miał 9 lat. Odszedł z dnia na dzień. Jest takie słowo, które pewnie znacie, bo je się odmienia teraz przez wszystkie przypadki w internecie. Ono się nazywa hejt. Żeby mnie zhejtować ludzie wymyślili sobie, że wyślą mi zdjęcia z wypadku mojego dziecka. Nie dość, że przeżywasz tragedię, bo straciłeś najbliższą osobę w życiu, to jeszcze do tego wszystkiego ktoś chce dokopać ci, zniszczyć, zabić. powiedział wprost Filip Chajzer

Internauci są pod wrażeniem gestu Filipa Chajzera i piszą wprost, że wymagało to od niego ogromnej siły, ale jest to bardzo ważne, aby przekazywać takie informacje dzieciom, co zwiększy świadomość, jak niszczycielski wpływ na życie na hejt.

Takie spotkanie powinno odbyć się w każdej szkole, z każdym uczniem

Naprawdę podziwiam , takie spotkania z młodzieżą bardzo wiele wniosą na całe ich życie , brawo Filip

Panie Filipie, raz jeszcze współczuję, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że żadne słowo nie odda ogromu tragedii jaka Pana spotkała i niestety nie ukoi bólu. To co Pan zrobił tym wykładem w stronę młodych ludzi znaczy więcej niż tysiac słów.

Filip dziękuje, że o tym głośno mówisz...wiem ze to dla ciebie bardzo ciężkie

Oglądaliście odcinek programu "Nasz Nowy Dom" z Filipem Chajzerem?

