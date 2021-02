Remont Doroty Szelągowskiej nie spodobał się właścicielom: "Dla nas to był straszny policzek"

Dorota Szelągowska jest jedną z najbardziej lubianych projektantek wnętrz w Polsce. Jej programy kojarzymy z demolką, która zmienia niefunkcjonalne i mało przytulne wnętrza bohaterów programów w zapierające dech w piersiach pomieszczenia. Łzy wzruszenia i okrzyki szczęścia to nieodłączny element programu. Jak się jednak okazuje, nie zawsze jest tak kolorowo. Jeden z odcinków programu Doroty nie skończył się happy endem, a właściciele nie bali się przyznać, że metamorfoza w ogóle im się nie podoba.

"Dla nas to był straszny policzek'' - wspomina Szelągowska ten odcinek w rozmowie z "Galą".

Nieudany remont Doroty Szelągowskiej

To, co robi Dorota Szelągowska, zazwyczaj na planie jej programów budzi wspaniałe emocje. Trudno przypomnieć sobie odcinek, w którym właściciele mieszkania nie są zadowoleni z przeprowadzonej przez Szelągowską i jej ekipę metamorfozy. Jednak w wieloletnim doświadczeniu architektki doszło również i do takiej sytuacji. Opowiedziała o tym w rozmowie z "Galą":

Rzeczywiście była sytuacja, gdzie bohaterom nie do końca podobał się remont. Potem co prawda zmienili zdanie, ale dla nas to był straszny policzek. Chodziliśmy do tyłu przez dwa tygodnie, bo ten finał i ta radość u ludzi to jest tak naprawdę paliwo napędowe na kolejne remonty - wspomina Dorota.

W zawodzie Szelągowskiej największą satysfakcją jest przecież zadowolenie klienta. Gdy tego brakuje łatwo o stratę motywacji. Szelągowska w wywiadzie dla "Gali" wyraziła nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy.

Mam nadzieję, że to już się nigdy nie powtórzy. Natomiast mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby on się spodobał i rzeczywiście zrobiliśmy tak, jak państwo chcieli, ale ludzie też są różni. To było ciężkie przeżycie - wspomina Szelągowska.

Dorota zawsze przed rozpoczęciem zmian wypytuje swoich bohaterów o ulubioną paletę kolorów, dowiaduje się, jakie funkcje w mieszkaniu będą dla jego właścicieli najlepsze. Tym razem nie trafiła jednak w gusta klientów. Jak jednak wyjaśniła, wnętrze zostało poprawione. Szelągowska nie wyjawiła o który odcinek jej programu chodzi.

Zobacz także: Jak mieszka Dorota Szelągowska? Gwiazda w swoim domu postawiła na klasykę. Dobór kolorów i tkanin to majstersztyk

Dorota Szelągowska zazwyczaj spełnia marzenia swoich bohaterów. Ale nie zawsze jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich.

Szelągowska jest królową polskich wnętrzarskich programów. Aż trudno uwierzyć, że znalazł się ktoś, kto nie był zadowolony z rewolucji Szelągowskiej.