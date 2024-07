Kilka miesięcy temu doszło do rozpadu małżeństwa Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej. Wszystko przez romans muzyka z jego menadżerką Agnieszką Dranikowską. Co ciekawe gwiazdor ma już wobec niej bardzo poważne plany. Zobacz: Sztaba jeszcze nie rozwiódł się z Szelągowską. Wobec nowej partnerki już ma poważne plany

Juror w programie "Must Be The Music" nie ukrywa, że jest bardzo zakochany w swojej nowej partnerce, która ma już dziecko z poprzedniego związku. Podobnie było, kiedy Sztaba związał się z Szelągowską, jednak w tym przypadku nie do końca jest on dla córki nowej wybranki obcy. Wszystko dlatego, że Dranikowska przez wiele lat była przyjaciółką rodziny. I jak się okazuje Adam z dziewczynką złapali świetny kontakt:

Adam szybko znalazł wspólny język z dziewczynką. On ma świetne podejście do dzieciaków - mówią w "Gwiazdach" znajomi pary.

Czy muzyk zdecyduje się na powiększenie rodziny z Agnieszką Dranikowską?

