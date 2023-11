Kto z nas nie uważa na cukier? Mimo wszystko, dobrze jest jednak zjeść coś słodkiego - od razu ma się lepszy humor. A kto może się lepiej znać na szybkich i zdrowych deserach jak nie Michel Moran, ambasador marki Kenwood. Juror MasterChef i MasterChef Junior zaprosił nas na warsztaty gotowania i zdradził kilka tricków na prosty deser o nazwie "Owoce pod zabajone". Ale nie tylko, pomagał i radził, jak w 10 minut przygotować deser po obiedzie.

Ale od początku. Co działo się na warsztatach? Do wspólnego gotowania zostali zaproszeni blogerzy i dziennikarze, którzy w parach wykonali autorskie przepisy na zdrowy deser. Moran doradzał, jak te przepisy można ulepszyć, albo podkreślić ich smak. Wiedzieliście, dlaczego w polskich restauracjach najczęściej robi się potrawy na maśle klarowanym? Ponieważ polskie masło zawiera więcej wody niż francuskie, a ją lepiej odparować, aby nic w czasie smażenia się nie przypaliło. A może wiecie, że aby podkreślić smak malin, jeżyn czy jagód wystarczy dodać pieprzu do deseru? Między innymi takie podpowiedzi usłyszeliśmy od mistrza.

W tym, aby na koniec zjeść pyszne i niskokaloryczne desery pomagał nam on! Najnowszy robot planetarny Kenwood Prospero - wszechstronne urządzenie kuchenne z silnikiem o mocy 1000W i pojemną misą 4,3 litra. Posiada wiele funkcji: 6 prędkości pracy, pracę pulsacyjną oraz 3 gniazda obrotów. Szklany blender, który nadaje się także do kruszenia lodu, malakser z 3 tarczami, maszynka do mielenia, wyciskarka do cytrusów, sokowirówka i uniwersalny młynek. I, jak można sobie wyobrazić, każda z tych funkcji przydała się na warsztatach. Cena za to cudo? Przystępna - 1199 zł.

Party.pl już może powiedzieć, że znacznie ułatwia gotowanie. Razem z blogerką Dociekliwa.pl przyrządziliśmy budyń jaglany na mleku kokosowym z musem mango, imbirem i cytryną. Z zapałem zabrałyśmy się do pracy.

BUDYŃ JAGLANY KOKOSOWY Z MUSEM Z MANGO - Przepis

Składniki:

2/3 szklanki kaszy jaglanej

1 puszka mleka kokosowego* + trochę wody

Szczypta soli

4 łyżki soku z cytryny

3 łyżki syropu klonowego

szklanka wody

1 dojrzałe mango

Kawałek imbiru (starty)

Do dekoracji: płatki kokosa lub wiórki kokosowe

Sposób przygotowania:

Przepłucz kaszę wrzątkiem na sitku. Gotuj kaszę przez 15 minut od zagotowania w mleku kokosowym z dodatkiem wody. W międzyczasie przygotuj w blenderze kielichowym mus z mango z dodatkiem imbiru i 2 łyżek soku z cytryny. Po ugotowaniu kaszy włóż ją do blendera kielichowego z dodatkiem szklanki wody, syropu klonowego, 2 łyżek soku z cytryny i szczypty soli i zblenduj na gładki budyń. Nałóż do miseczki budyń, na to mus z mango, posyp kokosem.

Efekt poniżej. Nasza rada, jeśli nie kocha się imbiru, to dodać go tylko troszeczkę, bo bardzo mocno podkreśla smak musu. Może za mocno.

Po autorskim deserze przyszedł czas na "Owoce pod zabajone" według przepisu Michel Morana.

OWOCE POD ZABAJONE - MICHELA MORANA

Składniki:

1 jabłko

1 gruszka

125g malin

3 jajka

50g cukru pudru

50g masła

sól

100g brązowego cukru

świeża mięta

Sposób przygotowania:

Obierz jabłko i gruszkę, pokrój je w ćwiartki. Na patelni rozpuść masło, dodaj jabłko i gruszkę. Gdy owoce zaczną się lekko podpiekać, dodaj do nich brązowy cukier. Do misy robota włóż 1 całe jajko i 2 żółtka. Utrzyj je z cukrem pudrem na delikatną puszystą masę- ma być prawie biała. W międzyczasie dodaj szczyptę soli. Do rondelka wrzuć maliny, zalej odrobiną wody, dodaj kilka listów mięty i łyżeczkę cukru pudru (jeśli wolisz bardziej słodkie- dodaj ciut więcej cukru). Po przestudzeniu malin, zblenduj je w kielichu robota (kilka malin zostaw do dekoracji). Włóż skarmelizowane owoce do foremki do zapiekania, polej sosem malinowym i zalej masą jajeczną. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do maksimum (funkcja grilla) na 2 minuty- pilnuj, aby się nie przypaliło! Podawaj udekorowane malinami i świeżą miętą.

Efekt poniżej:

Deser nie jest mocno słodki, a jak powiedział Moran mając robota Kenwood w- 10 minut i deser gotowy. Nie trzeba piec ciasta co zajmuje z 2 godziny, a ma się po obiedzie dla siebie, dziecka czy innej osoby bliskiej - coś słodkiego. I nas to przekonuje!

Po gotowaniu wszyscy usiedliśmy razem i spróbowaliśmy nawzajem swoich dokonań kulinarnych. Desery na obiad? Nikomu to nie przeszkadzało. A uśmiechnięte twarze, zwłaszcza ambasadora marki Kenwood, mówią chyba wszystko. Dziękujemy!

