Za nami kolejne spotkanie Akademii 5. 10. 15. Tym razem, tematem przewodnim konferencji było bezpieczeństwo dzieci w wakacje - zarówno to podczas wyjazdów, jak i w sieci. Do rozmowy, którą jak zwykle poprowadziła Małgorzata Ohme, zaproszone top modelką Kamilą Szczawińską, lekarza medycyny podróży i pediatrę - dr Łukasza Durajskiego, Rzecznika Stołecznego WOPR Michała Czernickiego oraz Małgorzatę Ćwiek - specjalistę ds. edukacyjnych w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Kamila Szczawińska opowiada o podróżach z dziećmi

Podczas spotkania, Kamila Szczawińska zdradziła, jak wyglądają jej podróże z dziećmi i jak przygotowuje do nich swoją rodzinę. Najważniejsze jest, aby pociechy były przygotowane na ewentualne niespodziewane sytuacje w obcym kraju i znały przynajmniej kilka najważniejszych zwrotów w danym języku. Dzięki temu poradzą sobie jeśli na przykład się zgubią czy będą potrzebowały jakiejkolwiek pomocy nieznajomych. Według niej, bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować wyjazd, ale też nie przesadzać z pakowaniem.

Modelka opowiadała też o tym, że przyjemność z podróżowania zyskała dopiero wtedy, gdy zaczęła robić to ze swoimi dziećmi. Dzięki nim, jeżdżenie po świecie na nowo stało się ekscytujące i przyjemne. Wcześniej było tylko męczącym obowiązkiem związanym z pracą.

Wakacyjne niebezpieczeństwa

O niebezpieczeństwach w podróży opowiedzieli także dr Łukasz Durajski oraz Michał Czernicki. Pediatra zwrócił uwagę na to, aby przed każdym wyjazdem przygotować apteczkę, która pomoże rodzicom odpowiednio zadbać o dziecko. Najważniejszy jest według niego krem z bardzo wysokim filtrem - SPF50. Według niego, warto tez wybrać się przed podróżą do lekarza pediatry, aby uzupełnić zapas lekarstw czy ewentualnie wykonać pakiet szczepień. Z kolei Michał Czernicki przestrzegał przed niebezpieczeństwami związanymi z wodą i nieodpowiedzialnymi kąpielami. Zwrócił uwagę na to, że dzieci zawsze powinny znajdować się w zasięgu wzroku rodziców.

Bezpieczeństwo w sieci

O innych rodzajach niebezpieczeństw czyhających na dzieci podczas wakacji opowiadała Małgorzata Ćwiek. Ekspertka mówiła o tym, jak zapewnić im bezpieczeństwo w internecie i jak ochronić je przed nieodpowiednimi treściami. Zwróciła uwagę na fakt, że zdecydowana mniejszość rodziców wie, co ich dzieci robią i oglądają w sieci.

Z gośćmi rozmawiała psycholog Małgorzata Ohme, która podczas Akademii 5.10.15. mówiła o psychologicznym aspekcie podróżowania z dziećmi i o tym, jak rodzice powinni się do tego przygotować. Bo to właśnie oni wyjeżdżają na wakacje pod ogromną presją i lękami o zdrowie oraz bezpieczeństwo pociech. Uspokajała i namawiała do porzucenia niepewności i cieszenia się przygodami z dziećmi.

Spotkanie było kulminacją akcji informacyjnej dla rodziców "Bezpieczne wakacje z 5. 10. 15." W jej ramach wydano e-booka, w którym znajdziemy teksty gości wypowiadających się na konferencji. Książkę można pobrać za darmo TUTAJ.

Więcej rad dotyczących wychowywania dzieci i informacji o samej akcji, znajdziecie na stronie www.51015kids.eu/blog.

