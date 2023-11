Kolejny odcinek show "Agent-Gwiazdy" za nami! Co działo się w 6. odcinku show TVN? Uczestnicy stanęli przed kolejnymi trudnymi zadaniami, w wykonaniu których przeszkadzał im Agent. Kto nim jest? Tego dowiemy się dopiero w finale show, ale uczestnicy programu co dwa dni biorą udział w teście wiedzy na temat Agenta i ten uczestnik, któremu najgorzej pójdzie test, odpada z show. Kto tym razem najsłabiej poradził sobie z tym zadaniem?

Agent-Gwiazdy - co działo się w 6. odcinku show?

Z programem pożegnało się już pięciu uczestników: Edyta Górniak, Krystyna Czubówna, Aleksander Doba, Agata Nizińska, Mariola Gołota. Odpadnięcie żony Andrzeja Gołoty było największym zaskoczeniem dla wszystkich, ponieważ to Mariola w oczach wielu była Agentem. Nawet sam bokser podejrzewał ją o to! I choć w poprzednim odcinku Andrzej chciał jej dać immunitet, który wylosował, Mariola nie przyjęła tego prezentu i finalnie odpadła z show.

Jak bokser poradził sobie w programie bez małżonki, która była dla niego dużym wsparciem? Uczestnicy już podczas pierwszego zadania w 6.odcinku stwierdzili, że bez Marioli bokser zachowuje się inaczej.

Andrzej wyluzował, miło spędza się teraz z nim czas - stwierdził Wiktor. Andrzej na pewno tęskni za Mariolą, ale stara się tego po sobie nie pokazywać - dodał Rafał.

Uczestnicy mieli za zadanie wyłowić z wody pięć liter, które znajdowały się między skałami. Andrzej skoczył do wody, ale nie udało mu się zabrać jednej litery. To zadanie udało się za to Michałowi, Wiktorowi, Marysi i Damianowi, ale żeby grupa zarobiła pieniądze za to zadanie - musiała uzbierać pięć liter. Jednak pozostałe osoby z grupy nie odważyły się zanurkować. Do tego grona należały - Viola, Kasia i Angelika. Grupa nie zarobiła nic, a Marysia Sadowska nie ukrywała rozczarowania tym, że dziewczyny nie odważyły się podjąć próby i zanurkować.

Co odpadł w 6. odcinku Agent-Gwiazdy?

Tym razem o eliminacji nie decydował tylko test, a też jedno z zadań, które polegało na odpowiadaniu na pytania dotyczące różnych etapów programu oraz odwracaniu tablic z imionami poszczególnych uczestników. W wyniku tego zadania część zawodników została uratowana przed eliminację. W tym gronie znaleźli się: Viola, Michał, Andrzej i Damian. Pozostali byli zagrożeni. Ostatecznie z programu wyjątkowo nie odpadł nikt, bowiem pozostała piątka uczestników zobaczyła zielony ekran na komputerze Kingi Rusin! Okazuje się, że najgorzej test wypełniła osoba, która tym razem była zwolniona z eliminacji czyli Viola, Michał, Andrzej albo Damian, dlatego ostatecznie nikt nie pożegnał się z programem.

Andrzej Gołota nie odpadł z Agenta

W programie nadal są też Michał Koterski, Angelika Mucha i Wiktor Mrozik.

