Regulamin konkursu „Jedź z AfterParty.pl i MTV na galę EMA 2014 w Glasgow!” („Regulamin”).

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Jedź z AfterParty.pl i MTV na galę EMA 2014 w Glasgow!" zwanego dalej „Konkursem” jest Edipresse Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród jest VIMN Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 49, 02-627 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 130592, kapitał zakładowy 366.125,00 zł, NIP 951-199-00-66, REGON 016378335, zwana dalej „Fundatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: https://party.pl/mtvema-newsy_artykul,20119.html (link), zwanego dalej „Serwisem” w okresie od dnia 22.10 2014 roku do dnia 27.10 2014 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) w terminie od dnia 22.10 2014 roku do dnia 27.10 2014 roku do godziny 23.59 wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy tj. napisać wypowiedź konkursową na temat: "Najlepszego momentu w historii gali MTV EMA” oraz podać wymagane dane kontaktowe obejmujące imię oraz adres e-mail

2. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 a) uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu. Przy czym warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie potwierdzenia w sposób i w terminie określonym w ust. 1 b).

4. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

5. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że odpowiedź ta nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia odpowiedzi konkursowej do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia, określonego w ust. 6 poniżej.

6. Poprzez zgłoszenie odpowiedzi konkursowej do Konkursu w sposób określony w niniejszym paragrafie uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie odpowiedzi konkursowej na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród wypowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 1 (jeden) najciekawszy, a uczestnikowi, który je nadesłał zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1.

3. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

4. Do dnia 28.10 2014 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich zwycięzców Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail, wskazany w sposób określony w § 3 ust. 1.

5. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest do dnia 30.10 wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. adres zamieszkania, imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie, dla zwycięzcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, jest nagroda w postaci:

a) części rzeczowej, tj. wejściówki na galę MTV EMA 2014 w Amsterdamie dla trzech osób (dla zwycięzcy i osoby towarzyszącej), a w tym przelot oraz nocleg w hotelu w Glasgow – o łącznej wartości 2.000 złotych; oraz

b) części pieniężnej w kwocie 222 zł.

Gala odbędzie się 9 listopada 2014. Wylot z Warszawy do Glasgow - 8 listopada 2014 roku, powrót z Glasgow do Warszawy - 10 listopada 2014 roku. Dojazd do i z lotniska w Polsce uczestnik zapewnia we własnym zakresie na koszt własny.

2. Przed wydaniem nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej, Fundator potrąci z nagrody kwotę w wysokości obejmującej część pieniężną opisaną w § 5 ust. 1 pkt b) z tytułu podatku od wygranych w konkursach.

3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Nagrody zostaną wydane przez Fundatora w terminie 12 (dwunastu) dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 5, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 5 Regulaminu.

5. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

6. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu, w tym nie dokonana potwierdzenia udziału w sposób i w terminie określonym w § 3 ust. 1 b) nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Fundatora.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Edipresse Polska S.A., ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs: Jedź z AfterParty.pl i MTV na galę EMA 2014 w Glasgow!”. Reklamacje należy składać w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Edipresse Polska S.A.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.