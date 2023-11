Redbad Klynstra-Komarnicki stracił pracę w serialu za swój wpis na Twitterze. Gwiazdor "Na dobre i na złe", a prywatnie mąż Emilii Komarnickiej, zaczął zastanawiać się, czy "pedofile to część społeczeństwa LGBT".

Reklama

Czy w Polsce pedofile są częścią LGBT+, czy nie? Kto czuje się kompetentny odpowiedzieć? - zastanawiał się aktor.

Homofobiczny wpis spotkał się z ostrymi reakcjami w sieci. Aktorowi odpowiedział m.in. Tomasz Lis:

Odpowiadam - to pytanie wskazuje na to, że powinien się pan skupić na wyuczonym zawodzie i raczej mówić cudzym tekstem - napisał dziennikarz.

Redbad Klynstra ponosi konsekwencje

Nie minęło wiele czasu, aż aktor holenderskiego pochodzenia poniósł konsekwencje swojej wypowiedzi. Jak sam napisał, stracił pracę w serialu (chodzi o produkcję "Król"), agencja aktorska również wypowiedziała mu umowę. Na Twitterze zrobił z siebie ofiarę nagonki:

Memento dla niepoprawnych: W PL jest tak: Zadaj niewłaściwe pytanie. Zalewa Cię hejt. Media robią z ciebie Homofoba. Serial na tej podstawie wypowiada Ci pracę. Agencja aktorska nie wytrzymuje presji i po paru dniach też wypowiada współpracę. Czy ktoś tu jest ze mną na wojnie? - zaczął się nieudolnie tłumaczyć na Twitterze.

Klynstra wydał również oświadczenie na łamach portalu wpolityce.pl.

W związku falą hejtu, jaka mnie spotkała oraz pomówieniem o homofobiczność mojego wpisu na Twitterze wyjaśniam, co następuje: Obserwuję polską rzeczywistość z perspektywy polskiej, ale siłą rzeczy również czerpię z mojego doświadczenia holenderskiego. Z tego powodu formułuję czasem twierdzenia lub pytania trochę inaczej. Mam znajomych i przyjaciół o różnych orientacjach seksualnych, mieszczących się w skrócie LGBTQ+ i ich preferencje nie stanowią i nie stanowiły dla mnie nigdy kryterium oceny jakości ich człowieczeństwa. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem zaglądania przez Państwo czy Kościół do sypialni obywatela. Każdy ma prawo w swoim domu robić to, na co ma ochotę, o ile mieści się to w ramach prawa i nie narusza wolności drugiej osoby lub innej istoty, której prawa są chronione w naszej cywilizacji.

Wytłumaczył, co skłoniło go do zadania powyższego pytania:

Jako rodzic wyłapuję siłą rzeczy wszystko, co według mnie dotyczy lub może w najbliższej przyszłości stać się doświadczeniem mojego dziecka i chcę to rozpoznać. Ponieważ używam Twittera czasem do zadania otwartego pytania w związku z tematem, który aktualnie mnie nurtuje, poprosiłem czującą się w tej materii kompetentną osobę o odpowiedź na pytanie, czy w Polsce pedofile są częścią LGBT?"

LGBT to społeczność, ludzie. Pedofilia to rodzaj parafilii (zaburzenie preferencji) seksualnej. Niby proste, jednak nie dla każdego.

Redbad Klynstra z małżonką.