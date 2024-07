Już jutro startuje Polsat Sopot Festival 2014. Organizatorzy przewidzieli aż dwa dni występów największych polskich gwiazd, jak również zagranicznych gości. W piątek będziemy mogli podziwiać niezapomniane przeboje lat 90-tych, w sobotę natomiast usłyszymy najpopularniejszych artystów ostatniego roku w Polsce. Przypomnijmy: Wiemy kto poprowadzi wielki festiwal w Sopocie. Będą niespodzianki

Podczas sobotniego koncertu gwoździem programu będzie recital Justyny Steczkowskiej. Diwa obchodzi w tym roku 20-lecie swojej pracy artystycznej, a jej show zapowiadane jest jako "Jubileusz Dziewczyny Szamana". Czego możemy się spodziewać? Na pewno zjawiskowych kreacji i wielkich hitów gwiazdy, takich jak wspomniana "Dziewczyna Szamana" czy "Oko za Oko". O zdradzenie więcej szczegółów poprosiliśmy samą Justynę.



Dwudziestolecie pracy artystycznej to obszerny rozdział na mojej muzycznej drodze, zamykam go właśnie wraz z widzami na antenie telewizji Polsat. Szykujemy niezwykłe show z tancerzami i specjalnie na te okazje przygotowaną choreografią. Będą niesamowite światła, wybuchy i dużo wspaniałych dźwięków. Przeniesiemy się do Buenos Aires ( śmiech ) aby po drodze zachwycić publiczność niezwykłym spektaklem. Na koniec obiecuje pomalować niebo na złoto , ale co to znaczy dowiedzą się widzowie telewizji Polsat :) - zapowiada w rozmowie z AfterParty.pl wokalistka.