"Ranczo" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja miała swoją premierę w 2006 roku i w ekspresowym tempie skradła serca widzów. Niestety, w 2016 roku widzowie zobaczyli ostatni odcinek hitu. Od tamtej chwili fani mieli nadzieję, że "Ranczo" powróci na antenę, a w miniony poniedziałek dowiedzieliśmy się, że tak właśnie się stanie. To już oficjalne, powstaną nowe odcinki serialu. Jak decyzję produkcji i TVP komentują aktorzy występujący w "Ranczu"?

TVP zapowiada wielki powrót "Rancza"

O tym, że "Ranczo" ma być kontynuowane mówiło się od dawna, jednak do tej pory wszystkie pomysły kończyły się jedynie na zapowiedziach. Teraz jednak stało się jasne, że widzowie zobaczą nowe odcinki produkcji. "Ranczo" jednak powraca i będzie to już kończąca, ostatnia seria o mieszkańcach Wilkowyj.

Wiem, że mnóstwo osób na taką wiadomość czekało. No to niemal na Mikołajki. Dogadaliśmy się. Powstanie 6 premierowych odcinków Rancza. Szczegóły wkrótce dokładnie 8 grudnia ogłosił prezes TVP, Tomasz Sygut.

Informacje o kontynuacji serialu potwierdził również producent serialu, Maciej Strzembosz.

Cezary Żak i inni komentują informacje o powrocie "Rancza"

W "Ranczu" zagrała cała plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu. Cezary Żak wcielał się w rolę Piotra i Pawła Koziołów, braci bliźniaków. Jak aktor zareagował na wieści o tym, że powstaną nowe odcinku "Rancza"? Napisał wprost:

Z tego co piszą nastąpi powrót Braci. wyznał na Instagramie dodając zdjęcia z planu serialu.

Wiadomość o powrocie na plan serialu ucieszyła również Piotra Pręgowskiego, czyli "Pietrka". Aktor w swoim wpisie opublikowanym na Facebooku nie ukrywał emocji.

WRACAMY!!!! Będzie ostatni sezon RANCZO!!! To już oficjalne!!!!!BRAK SŁÓW!!!!!!!!!!

Również serialowa Wioletka, czyli Magdalena Waligórska. Aktorka opublikowała w mediach społecznościowych kadr z serialu i dodała krótko: "Wracamy!".

Wy również cieszycie się, że powstaną nowe odcinki "Rancza"?

