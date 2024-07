Ramona Rey zdobywa w Rosji coraz większą popularność! Na swoim koncie ma już występy m.in. w Moskwie oraz Petersburgu. Mało tego! Jej utwory grane są w największych rosyjskich rozgłośniach radiowych.

Również muzycy zespołu Obie Dwie zainteresowali się talentem polskiej wokalistki. Choć zespół powstał raptem rok temu, jest on jedną z czołowych kapeli Rosji. Jedna z wokalistek zespołu postanowiła jednak odłączyć się od grupy. Okazało się, że jest to wielka szansa dla Ramony Rey...

Ramona ma za sobą pierwsze nagrania z zespołem. W maju wokalistka planuje na dłużej zawitać w Moskwie, bo już 13 maja wystąpi razem z zespołem na festiwalu "Czereśniowy las", który odbywa się w centrum stolicy.

- Lubię jeździć do Rosji, ponieważ tamta publiczność jest bardzo chłonna na wszystkie nowinki muzyczne. Chcialabym jak najszybciej opanować język rosyjski, jednak śpiewać zamierzam tam nadal głównie po polsku. Nie wiem, jak długo będzie trwała współpraca z zespołem Obie Dwie. Na razie powstał jeden wspólny utwór, a podczas wspólnych koncertów będzie okazja by się lepiej poznać i wybadać, czy w sprawach muzycznych chodzi nam o to samo - powiedziała Afterparty.pl Ramona.