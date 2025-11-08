Rama Duwaji ma 28 lat i właśnie została pierwszą damą Nowego Jorku. Urodziła się w Houston w syryjskiej rodzinie, która przeprowadziła się do Dubaju, gdy Rama miała 9 lat. Tam spędziła dzieciństwo, a następnie rozpoczęła studia z designu w Katarze. Edukację kontynuowała w Richmond w Wirginii, a tytuł magistra ilustracji w zakresie eseju wizualnego uzyskała w Nowym Jorku. Od 2021 roku mieszka na Brooklynie.

Związek z Mamdanim: od aplikacji randkowej do urzędu miasta

W 2021 roku Rama Duwaji poznała Zohrana Mamdaniego na aplikacji randkowej. Nie wiedziała wtedy, że został wybrany do Zgromadzenia Stanu Nowy Jork. Ich pierwsza randka odbyła się w jemeńskiej kawiarni na Brooklynie, a kolejną spędzili na spacerze po okręgu wyborczym Mamdaniego – Astorii na Queensie.

Zaręczyli się w październiku poprzedniego roku, a ślub wzięli w lutym podczas kameralnej ceremonii w urzędzie stanu cywilnego na Dolnym Manhattanie. Wesele odbyło się w lipcu w Ugandzie, skąd pochodzi Mamdani. Media spekulowały również o wystawnej ceremonii w Dubaju – potwierdzono, że para zorganizowała tam przyjęcie zaręczynowe oraz religijną ceremonię nikah.

Twórczość Ramy Duwaji

Rama Duwaji to uznana artystka – zajmuje się ilustracją, animacją i ceramiką. Jej prace były publikowane w "New Yorkerze", "Washington Post", BBC i "Vogue". W swojej twórczości często porusza tematykę kobiet z Bliskiego Wschodu i życia na Brooklynie, a także bieżące konflikty w Sudanie, Libanie i Palestynie.

Jest zaangażowana politycznie – w marcu opublikowała pracę krytykującą działania ICE (amerykańskiego Urzędu ds. Imigrantów i Egzekwowania Ceł) oraz wstawiła się za palestyńsko-algierskim aktywistą Mahmoudem Khalilem. Podkreśla, że sztuka z natury jest polityczna i nie obawia się poruszać trudnych tematów.

Rola w kampanii wyborczej męża

Choć podczas kampanii wyborczej męża Rama Duwaji nie pojawiała się w mediach, aktywnie wspierała go zza kulis. Doradzała w kwestiach ikonografii i mediów społecznościowych. Na Instagramie wspomniała o kampanii męża tylko raz – w dniu prawyborów Demokratów w czerwcu, zamieszczając serię zdjęć, w tym selfie z lokalu wyborczego.

Znajomi Duwaji przyznają, że awans męża jest dla niej zarówno ekscytujący, jak i przytłaczający. CNN donosi, że podczas jednego z kampanijnych wydarzeń Mamdani powiedział, że ostatni raz malował coś na randce z Ramą. Gdy jego rysunek został wysłany do żony, ta odpowiedziała: "To trójkąt".

Rama Duwaji – symbol nowego pokolenia

Duwaji stała się pierwszą muzułmańską i zarazem najmłodszą pierwszą damą Nowego Jorku, reprezentując pokolenie Z w polityce. Jej historia – od syryjskiej rodziny w Houston, przez Dubaj i Richmond, po Brooklyn – to opowieść o przemianie, zaangażowaniu i determinacji.

Zohran Mamdani określił ją jako „nie tylko swoją żonę, ale artystkę, która zasługuje na to, by być znana na własnych zasadach”. Dla wielu mieszkańców Nowego Jorku Rama Duwaji to nie tylko żona burmistrza, ale twarz nowego pokolenia.

Zobacz także: Para prezydencka z wizytą w Estonii. Marta Nawrocka znów skradła show? Stylistka oceniła jej look

Rama Duwaji i Zohran Mamdani