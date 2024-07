8 z 8

Monte Carlo Historique to rajd samochodowy, w którym startują kierowcy pojazdów zabytkowych. Impreza odbywa się co roku na przełomie stycznia i lutego, kilka dni po rajdzie Monte Carlo. Pierwszy rajd historyczny Monte Carlo odbył się w 1988 roku. Założeniem tej inicjatywny jest sentymentalny powrót do dawnych rajdów Monte Carlo. Mogą w nim brać udział jedynie samochody, które brały udział w rajdach w Monte Carlo w latach 1955-1977. Jest to świetna okazja dla gwiazd, by przypomnieć sobie złote czasy kina i pełnego uroku blichtru dawnych lat.

Wiecie już, który rajd wybierzecie?

