Po pysznym obiedzie czy kolacji – shopping time! Największe polskie i światowe gwiazdy odwiedzają Rzym i Mediolan nie tylko ze względu na jedzenie czy klimat miasta. To w tych miastach znajdują się największe i najbardziej luksusowe marki na świecie: Prada, Valentino, Chanel, Gucci, Fendi, Dolce&Gabbana, Dior i tak można bez końca. Gdzie spotkacie gwiazdy? Na pewno na słynnej Via Condotti w Rzymie. Ta ulica ma prawie 700 metrów długości, jednak przejście jej zajmie Ci więcej niż kilkanaście minut. Tutaj zawsze są tłumy! Wszyscy turyści chcą bowiem zobaczyć, jak wyglądają pracownie krawieckie czy po prostu wejść do jednego z takich luksusowych sklepów.

Jeśli interesuje Was jednak najwyższej jakości galanteria skórzana – to wybierzcie się do Florencji. To tam również uszyjecie idealne rzeczy na miarę – tamtejszym krawcom nie dorówna nikt! Zobaczcie tylko na tego pana!

