W miniony weekend zakończył się trwający w Łodzi Fashion Week. Osoby związane z tą branżą zawsze chętnie przyjeżdżają na tę imprezę, aby zobaczyć kolekcje polskich projektantów. W tym roku jednak największą uwagę skupił na sobie Michał Witkowski, który pojawił się w kapeluszu z nazistowskim symbolem. Gwiazdy nie miały dla niego litości. Zobacz: Gwiazdy oburzone stylizacją Witkowskiego. Korwin, Malinowska, Chodakowska nie mają litości: "Marność nad marnościami"

Głos zabrała nawet Rafalala, która obroniła blogera. Celebrytka stwierdziła, że każdy może nosić to na co ma ochotę. Wczoraj podczas uroczystej gali Fryderyków nasza reporterka poruszyła, w rozmowie z nią, tę delikatną kwestię. Transeksualistka przyznała, że sama by tego nigdy nie założyła, ale uważa, że krytyka wobec Witkowskiego posunęła się za daleko:

Ja sama bym nigdy tego nie założyła. Ja wiem, że to jest ogromne cierpienie tych ludzi i nakładać coś po to, żeby się wypromować, a ma to związek z ludzkim cierpieniem, jest kiepskie. Z drugiej strony ta cała krytyka posunęła się trochę za daleko, bo np. pisarz Jakub Żulczyk napisała, np. "skurwiała pokraka" o nim. A więc jaki to ma związek?

Ma rację?

