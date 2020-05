Rafał z programu "Kanapowcy" zrzucił 23 kilo! Czy po programie utrzymuje dobrą formę? Pokazał zdjęcie

Rafał z programu "Kanapowcy" schudł aż 23 kilogramy i całkowicie zmienił swoje nawyki żywieniowe. Zgłaszając się do programu miał nadwagę i nawet proste ćwiczenia były ogromnym problemem, teraz uczestnik hitu TTV nie tylko je zdrowo, ale też dużo czasu poświęca na aktywności fizyczne. Czy po programie nadal udaje mu się utrzymać dietę? A może wrócił do słodyczy i fast foodów? Zobaczcie!

Rafał dzięki udziałowi w programie "Kanapowcy" zmienił całkowicie swoje nawyki żywieniowe i do zdrowego stylu życia przekonała się również jego żona, która również dużo schudła. Teraz cała rodzina ćwiczy i je zdrowo, a Rafał pochwalił się ostatnio, że obecnie waży 72 kilogramy!

Program skończyliśmy nagrywać jakiś czas temu i wiele osób pewnie się zastanawia, czy dalej trzymamy "formę" 😋 Myślę że jakoś się to udaje :) Mam nadzieję, że jak otworzą siłownię wtedy będę mógł jeszcze bardziej nad nią popracować :) Zdjęcie aktualne vs zdjęcie z rozbieranej sesji w Kanapowcach 🤭🤭🤭 A obecna waga to 72.7 kg 😉😉 Także trzymam się mocno 😉 - wyznał Rafał na swoim Instagramie.