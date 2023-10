Agnieszka i Artur Kotońscy to ulubieńcy widzów programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Bohaterowie hitu TTV dołączyli do obsady w 3. sezonie i od tamtej pory nieustannie możemy ich oglądać. Chyba nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić, aby ten program mógł odbyć się bez ich udziału. Jak zatem uroczej parze udało się dostać do "Gogglebox"?

Okazało się, że Agnieszka uważnie śledziła dwie pierwsze edycje "Gogglebox" i od razu wiedziała, że ten program jest stworzony właśnie dla niej i jej męża! Uczestnictwo w programie było jej wielkim marzeniem, dlatego jak przyznała w rozmowie z reporterką Party.pl Agnieszka Kotońska, szybko obwieściła znajomym, że bardzo chce wziąć udział w castingu. Niedługo potem z pomocą przyszła sąsiadka, a za kilka miesięcy mogliśmy oglądać małżeństwo w programie. Jak zatem Agnieszce i Arturowi udało się trafić do "Gogglebox. Przed telewizorem"?

