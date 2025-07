Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, pojawił się na Open’er Festival 2025 w Gdyni w towarzystwie swojej żony Małgorzaty Trzaskowskiej. Para postanowiła spędzić weekend na jednym z najpopularniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Małgorzata Trzaskowska zabrała również ich córkę, Aleksandrę. Polityk podzielił się zdjęciami i wymownym wpisem.

Rafał Trzaskowski na Open’erze 2025 z żoną i córką

Tegoroczny Open’er Festival w Gdyni to nie tylko muzyczne emocje i tłumy fanów pod sceną. Wśród uczestników znalazło się wielu celebrytów i polityków. Obecność Rafała Trzaskowskiego, jego żony oraz córki wśród festiwalowiczów nikogo nie zdziwiła — prezydent Warszawy znany jest z zamiłowania do kultury i uczestnictwa w ważnych wydarzeniach społecznych.

Festiwal, który zgromadził największe gwiazdy sceny muzycznej, jak Muse, Massive Attack, Linkin Park z nową wokalistką Emily Armstrong, FKA Twigs, Doechii, Mother Mother, Brutalismus 3000 czy St. Vincent, przyciągnął nie tylko miłośników muzyki, ale i znane osobistości. Zdjęcia Małgorzaty Trzaskowskiej z córką opublikowane w sieci wzbudziły ogromne poruszenie. Jednak to nie one okazały się najbardziej komentowane w sieci.

Wpis Trzaskowskiego. Wbił szpilę Hołowni?

Prezydent Warszawy zamieścił kilka fotografii z festiwalu — między innymi z żoną i herbem Warszawy. Opis, który dołączył do wpisu, brzmiał:

Wieczorem lepiej z rodziną na koncercie — niż z podejrzanymi ludźmi na parkingu.

Ta pozornie niewinna uwaga natychmiast została zinterpretowana jako jawna aluzja do ostatnich wydarzeń politycznych, których bohaterem był marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Rafał Trzaskowski wbił szpilę w sposób, który trudno było przeoczyć.

Nocne spotkanie Szymona Hołowni z politykami PiS

Słowa Trzaskowskiego bezpośrednio nawiązują do nocnego spotkania, które miało miejsce 3 lipca. W apartamencie Adama Bielana doszło wówczas do tajemniczego spotkania politycznego. Obecny był tam nie tylko sam Bielan, ale także Szymon Hołownia, Michał Kamiński oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński, który wjechał samochodem do budynku.

